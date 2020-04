Perché gli indonesiani si sposano sempre più giovani 

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che hanno la vocazione politica, che è una forma alta della carità. Pre… - borghi_claudio : Se volete in questo canale ci sono altri video fatti tempo fa con @Steve_Gary che tanto vale riguardare perchè, cos… - elisatoffoli : Appello al nostro Governo perché nessuna voce resti inascoltata. Gli artisti della musica con l’appoggio di amici d… - Audrey985 : Poi la cosa ridicola è che io con il cane, che già soffre perché non può più correre al parco, devo stare a 200 mt… - Alex_Bruzzi1975 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che hanno la vocazione politica, che è una forma alta della carità. Preghiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Perché è arrivata l’ora di lanciare un Btp perpetuo Corriere della Sera