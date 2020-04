O cambiano o cambiano Andiamo a Roma L' imprenditore guida la rivolta contro banche e

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) "Le cose o". L'padovano Riccardo Maniscalco ha fatto il giro del web con un video in cui denuncia le lungaggini burocratiche di Stato eper avere un prestito e non veder morire la propria attività. Massimo Giletti lo contatta a Non è l'Arena, e l'è chiaro: "La mia storia descrive la situazione che l'Italia sta vivendo. Ci stiamo preparando, ho avuto centinaia di contatti in questa settimana, vogliamo portare le cose a". Ladegli imprenditori potrebbe, dunque, diventare politica: "Non c'è più da parlare. Ho finito i soldi, questo mese sono andato in perdita di quasi 12mila euro".