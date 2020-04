Mobilità Docenti scuola 2020: 21 aprile scade la domanda (Di lunedì 20 aprile 2020) Riceviamo e pubblichiamo il secondo articolo della professoressa Cristiana Lancioni sul blocco della Mobilità dei Docenti 2020: dopo quello che abbiamo pubblicato qui la settimana scorsa ecco tutti gli ultimi aggiornamenti, con la scadenza che si avvicina sempre più. Domande mobilità scuola 2020: scadenza 21 aprile Finalmente qualcosa inizia a muoversi. Il giudice del lavoro del tribunale di Palmi (RC) ha accolto il ricorso di un docente bloccato per il prossimo quinquennio e ha ammesso il docente a presentare, entro il termine di scadenza previsto per il 21 aprile, domanda di mobilità 2020/2021. Il giudice del lavoro del Tribunale di Palmi (Reggio Calabria), letto il ricorso d’urgenza ex art.700 del codice di procedura civile avverso il blocco della mobilità Docenti per un quinquennio, rilevato che la scadenza dei termini ... Leggi su pensionipertutti Domande Mobilità Docenti Scuola 2020 : l’assurdità del blocco quinquennale (Di lunedì 20 aprile 2020) Riceviamo e pubblichiamo il secondo articolo della professoressa Cristiana Lancioni sul blocco della Mobilità dei: dopo quello che abbiamo pubblicato qui la settimana scorsa ecco tutti gli ultimi aggiornamenti, con lanza che si avvicina sempre più. Domande mobilitànza 21Finalmente qualcosa inizia a muoversi. Il giudice del lavoro del tribunale di Palmi (RC) ha accolto il ricorso di un docente bloccato per il prossimo quinquennio e ha ammesso il docente a presentare, entro il termine dinza previsto per il 21di mobilità/2021. Il giudice del lavoro del Tribunale di Palmi (Reggio Calabria), letto il ricorso d’urgenza ex art.700 del codice di procedura civile avverso il blocco della mobilitàper un quinquennio, rilevato che lanza dei termini ...

vivereosimo : 21 aprile scade domanda mobilità docenti scuola 2020: l'assurdità del blocco quinquennale - AppiaPolis : New post (DOCENTI FIT SENZA DOMANDA DI MOBILITA', BARBARO: 'AZZOLINA INTERVENGA') has been published on AppiaPolis… - infoitinterno : Mobilità docenti 2020: l'esperto risponde - MErpidio : Gent ma @AzzolinaLucia ci sono migliaia di docenti di ruolo da anni in province distanti da figli,madri,mogli. Perc… - civitas_europea : @PoliticaPerJedi La Sua generosa impazienza, condita dal pregiudizio in stile liberista sui docenti fannulloni, sot… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità Docenti Università : piattaforme di mobilita’ virtuale per “viaggiare da fermi†9 colonne