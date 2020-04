Lo smartphone e il coronavirus: tutto quello che c'è da sapere (Di lunedì 20 aprile 2020) Fabio Franchini è possibile, anche se altamente improbabile, venire contagiati dal Covid-19 tramite il cellulare: ecco perché per sicurezza è bene disinfettare anche il telefono Una delle domande più ricorrente in questi tempi di coronavirus è quella relativa al pericolo di contrarre l’infezione da Covid-19 per colpa del proprio telefonino. Che, sì, può essere veicolo di contagio. Però, attenzione: è possibile essere contagiati dal Sars-CoV-2 tramite lo smartphone, ma si tratta di una possibilità altamente remota. Spieghiamo. Come è ormai arci noto, il coronavirus entra nel nostro organismo attraverso un contatto diretto con le mucose di occhi, naso e bocca e il vettore primario del virus stesso sono le mani (contaminate) che possono dunque toccare bocca, naso e occhi, facendo così ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Apple e Google : nuove funzioni anti pandemia nei sistemi operativi per smartphone

