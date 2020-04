L’Earth Day su Sky dal cinema ai cartoni animati, i programmi dedicati dal 20 aprile (Di lunedì 20 aprile 2020) 50 anni di Earth Day – Giornata Mondiale della Terra celebrati da Sky. Una programmazione dedicata disponibile anche On Demand. Sky celebra la Giornata mondiale della Terra con un palinsesto completamente dedicato alla salvaguardia dell’ambiente. Impegnata già da tempo a raccontare tematiche ambientali e a fare la differenza nella salvaguardia degli oceani, attraverso le sue campagne e la sua programmazione, anche in occasione della 50a Giornata Mondiale della Terra, propone una straordinaria selezione di documentari, film e programmi pensati per coinvolgere e rendere più consapevoli gli spettatori. Durante la settimana della Terra – dal 20 al 26 aprile – su Sky Arte, Sky cinema, National Geographic, Discovery Science, laF e i canali per bambini DeA Junior e Cartoon Network saranno trasmessi programmi selezionati per l’occasione, disponibili ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 20 aprile 2020) 50 anni di Earth Day – Giornata Mondiale della Terra celebrati da Sky. Una programmazione dedicata disponibile anche On Demand. Sky celebra la Giornata mondiale della Terra con un palinsesto completamente dedicato alla salvaguardia dell’ambiente. Impegnata già da tempo a raccontare tematiche ambientali e a fare la differenza nella salvaguardia degli oceani, attraverso le sue campagne e la sua programmazione, anche in occasione della 50a Giornata Mondiale della Terra, propone una straordinaria selezione di documentari, film epensati per coinvolgere e rendere più consapevoli gli spettatori. Durante la settimana della Terra – dal 20 al 26– su Sky Arte, Sky, National Geographic, Discovery Science, laF e i canali per bambini DeA Junior e Cartoon Network saranno trasmessiselezionati per l’occasione, disponibili ...

