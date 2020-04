La Juventus punta Milik, il Napoli è pronto a trattare: De Laurentiis individua la contropartita (Di lunedì 20 aprile 2020) ​L'ultimo nome accostato all'attacco della Juventus è quello di Arkadiusz Milik, centravanti polacco che con tutta probabilità lascerà il Napoli al termine della stagione. Le voci hanno iniziato ad avere seguito nelle ultime ore e sono state poi confermate da Tuttosport, che ha evidenziato senza problemi come la destinazione bianconera sarebbe molto gradita al classe '94. La valutazione del polacco, a differenza di altri bomber nel mirino del club bianconero, non supera i 45 milioni di euro e... Leggi su 90min Calciomercato Napoli - la Juventus punta su Milik per sostituire Higuain

E ci teniamo a precisare che soltanto di un gioco si tratta. Ci siamo immaginati come potrebbe essere la Juve più forte dell’Era Moderna. Come punto di partenza, abbiamo preso il primo successo ...

