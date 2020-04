In Italia per la prima volta diminuiscono i positivi (-20) (Di lunedì 20 aprile 2020) Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha fornito i dati dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Oggi si è svolta infatti la conferenza stampa, che da questa settimana si terrà soltanto il lunedì ed il giovedì. I casi attuali sono 108.237. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 181.228 (+2256). I casi attuali sono 108.237 con un decremento di 20 persone rispetto a ieri, per la prima volta. Cala ancora la pressione sulle strutture ospedaliere. Il totale dei ricoverati è di 2537 persone, ovvero -62 rispetto a ieri. Si tratta del numero più basso da un mese a questa parte. Negli altri reparti si liberano 127 posti. I guariti aumentano di 1822 unità e raggiungono un totale di 48.877. Si registrano ancora 454 deceduti nelle ultime 24 ore. L’Italia supera quota 24mila vittime. Il numero totale ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - oggi in Italia soltanto 2.256 nuovi casi : non erano così pochi da 40 giorni! Bilancio supera 24 mila morti

Coronavirus - ultime notizie : in Italia 181.228 casi (+1 - 26%) e 24.114 vittime (+1 - 92%). Per la prima volta in calo gli attualmente positivi

Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione (Di lunedì 20 aprile 2020) Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha fornito i dati dell’epidemia di Covid-19 in. Oggi si è sinfatti la conferenza stampa, che da questa settimana si terrà soltanto il lunedì ed il giovedì. I casi attuali sono 108.237. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è di 181.228 (+2256). I casi attuali sono 108.237 con un decremento di 20 persone rispetto a ieri, per la. Cala ancora la pressione sulle strutture ospedaliere. Il totale dei ricoverati è di 2537 persone, ovvero -62 rispetto a ieri. Si tratta del numero più basso da un mese a questa parte. Negli altri reparti si liberano 127 posti. I guariti aumentano di 1822 unità e raggiungono un totale di 48.877. Si registrano ancora 454 deceduti nelle ultime 24 ore. L’supera quota 24mila vittime. Il numero totale ...

matteosalvinimi : #Salvini: Mezza Italia anzi tutta l'Italia è ferma e qualcuno non ha meglio da fare che mandare a me una convocazio… - CarloCalenda : L’intervento di @ale_dibattista su @fattoquotidiano oltre a essere pieno di imbecillità è un ulteriore segnale dell… - matteosalvinimi : 'Il Mes senza condizioni non esiste, nel trattato c'è scritto chiaramente'. In pochi minuti il professor Sapelli sp… - DelarueF : RT @Gazzettino: #coronavirus, positivi in calo per la prima volta. I morti sono 454 in più, guariti 1.822 da ieri - Paola_zrz : RT @FratellidItalia: Coronavirus, Donzelli: Governo tenuto in piedi solo per fare nomine -

Ultime Notizie dalla rete : Italia per Biotech, megafondo (108 milioni) per l’Italia: il rally di Sofinnova con Telethon Corriere della Sera Telefonata del Papa al sindaco di Siracusa/ “Mi ha detto, Non è uno scherzo sono io”

così come per i sindaci di tutta italia, i medici, i dottori ecc ecc. e’ stato un momento di incredible umanità”. Francesco Italia ha poi parlato della situazione coronavirus nella sua cittadina, dove ...

Coronavirus, in Italia per la prima volta in calo i malati: sono 20 in meno di ieri

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus è in calo rispetto al giorno prima. Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ...

così come per i sindaci di tutta italia, i medici, i dottori ecc ecc. e’ stato un momento di incredible umanità”. Francesco Italia ha poi parlato della situazione coronavirus nella sua cittadina, dove ...Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza il numero degli attualmente positivi al coronavirus è in calo rispetto al giorno prima. Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ...