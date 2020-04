Emergenza Covid-19 in Puglia, camionista ha un malore sull’A14, si ferma in Autogrill, viene soccorso e risulta essere positivo al virus (Di lunedì 20 aprile 2020) Un autotrasportatore si è sentito male in Puglia mentre era alla guida del suo camion sull’Autostrada A14. L’uomo, originario di Bergamo si è fermato ad un Autogrill ed è stato soccorso. Il camionista aveva i sintomi tipici del Covid-19 è stato prima trasportato in Ospedale dove è risultato essere positivo al Coronavirus. L’uomo è stato subito ricoverato nel reparto Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Il fatto è avvenuto lo scorso 16 aprile. Il camionista si era fermato all’area di servizio Ofanto Nord nei pressi di Cerignola. La stazione di servizio è stata chiusa per sanificazione. Leggi su baritalianews L'impegno di Philip Morris per la filiera italiana durante l'emergenza Covid-19

Emergenza Covid-19 Decaro mette a disposizione dei baresi 500.000 euro per permettere agli studenti di poter acquistare pc e tablet

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19: le FAQ ufficiali ANCE per supportare le imprese ingenio-web.it Coronavirus, conferenza Borrelli: "Diminuisce il numero di positivi"

LE ARCI di Arci Castelleone, Santa Maria, San Bernardino, Crema Nuova, Ombriano LANCIANO LA BRIGATA SOLIDALE

CORONAVIRUS BORRELLI COVID 19 / Conferenza stampa per Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, sull'emergenza coronavirus: "Il numero di casi totali sono 181.228 con un incremento di 2.256 ...L'emergenza COVID-19 rischia sempre di più di trasformarsi in un'emergenza socio-economica: sempre più famiglie si rivolgono ad enti per chiedere aiuto mentre il lockdown sta comportando pesanti costi ...