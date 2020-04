Domande cattive per Emma Marrone ma lei non è cattiva e perdona Belen: “Non dovevo perdonare lei, semmai…” (Di lunedì 20 aprile 2020) Ieri la bella cantante salentina Emma Marrone si è prestata ad una intervista particolare rivoltale dall’amico e scrittore Luca Bianchini. L’intervista, effettuata in diretta su Intagram, era incentrata su una serie di Domande cattive poste direttamente dai fan alla cantante già vincitrice di Amici (non a caso il nome del format ideato da Bianchini è #50Domandecattive). E così Emma ha risposto alla domanda madre di tutte le Domande cattive che è possibile porle, in relazione al “tradimento” dell’ex Stefano De Martino – che lasciò la Marrone per fidanzarsi con l’attuale compagna Belen. E così una bambina, affiancata (e probabilmente imbeccata) dalla madre, ha chiesto alla cantante salentina: “Hai mai perdonato Belen?” Dopo un momento di imbarazzo, Emma ha risposto: “Diciamo che ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 20 aprile 2020) Ieri la bella cantante salentinasi è prestata ad una intervista particolare rivoltale dall’amico e scrittore Luca Bianchini. L’intervista, effettuata in diretta su Intagram, era incentrata su una serie diposte direttamente dai fan alla cantante già vincitrice di Amici (non a caso il nome del format ideato da Bianchini è #50). E cosìha risposto alla domanda madre di tutte leche è possibile porle, in relazione al “tradimento” dell’ex Stefano De Martino – che lasciò laper fidanzarsi con l’attuale compagna. E così una bambina, affiancata (e probabilmente imbeccata) dalla madre, ha chiesto alla cantante salentina: “Hai maito?” Dopo un momento di imbarazzo,ha risposto: “Diciamo che ...

