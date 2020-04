Coronavirus | ultime notizie – Verso le prime riaperture | ma è scontro Nord-Sud Calano

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Cdm: ok allo slittamento delle elezioni amministrative Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo slittamento delle elezioni amministrative a causa della pandemia di. Nel testo del decreto manca ancora una definizione precisa delle finestre temporali entro quando le singole Regioni potranno indire le elezioni. Tra le ipotesi sul tavolo del Governo vi era infatti quella dell’ipotesi del voto tra la metà di luglio sino al mese di novembre. Il Governo, da parte sua, già nelle settimane precedenti aveva ipotizzato un unico ...