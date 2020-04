Coronavirus, multati 40 fedeli per la celebrazione della messa (Di lunedì 20 aprile 2020) Le restrizioni dovute al virus continuano ad essere disattese, nonostante l’emergenza non sia ancora passata. Qualche tempo fa, in un articolo avevamo parlato di alcuni politici e il loro intento di permettere la celebrazione della messa Pasquale. Tra sabato e domenica, sono avvenuti degli eventi che ci riportano a quelle parole e ci fanno pensare. Ieri quaranta persone, sono state identificate e sanzionate. Il motivo? Avrebbero preso parte ad una messa nella chiesa Copta ortodossa di via Marconi, a Cinisello Balsamo, nonostante il divieto categorico del governo. I fedeli, ritenevano che la celebrazione religiosa, rientrasse tra i validi motivi per uscire di casa e che la messa fosse consentita. Infatti, si erano riuniti in preghiera in occasione della vigilia di Pasqua, nella giornata di sabato. I militari hanno scoperto i fedeli, intorno alle 20.30 di ieri, e hanno fatto ... Leggi su bigodino Coronavirus : portano la figlia a fare una visita dopo un trapianto di midollo osseo e vengono multati - arrivano le scuse della polizia

Coronavirus : portano la figlioletta a fare una visita dopo un trapianto di midollo osseo - multati dalla Polizia

Controlli Coronavirus | era stato dal barbiere | multati entrambi (Di lunedì 20 aprile 2020) Le restrizioni dovute al virus continuano ad essere disattese, nonostante l’emergenza non sia ancora passata. Qualche tempo fa, in un articolo avevamo parlato di alcuni politici e il loro intento di permettere laPasquale. Tra sabato e domenica, sono avvenuti degli eventi che ci riportano a quelle parole e ci fanno pensare. Ieri quaranta persone, sono state identificate e sanzionate. Il motivo? Avrebbero preso parte ad unanella chiesa Copta ortodossa di via Marconi, a Cinisello Balsamo, nonostante il divieto categorico del governo. I, ritenevano che lareligiosa, rientrasse tra i validi motivi per uscire di casa e che lafosse consentita. Infatti, si erano riuniti in preghiera in occasionevigilia di Pasqua, nella giornata di sabato. I militari hanno scoperto i, intorno alle 20.30 di ieri, e hanno fatto ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Siamo alla follia. Quando il rigore sfida il buon senso, non c’è giustizia, ma abuso di potere.… - LaNotiziaTweet : Oltre 17mila multati nel fine settimana. Denunciati in 166 per aver dichiarato il falso o violato la quarantena… - ilSicilia : Coronavirus a Palermo: bevevano in un locale aperto abusivamente, multati - Yogaolic : Coronavirus, 313 multati e 32 denunciati nella Città metropolitana di Milano in 24 ore - occhio_notizie : Emergenza #Coronavirus, a Milano scende la media dei multati -