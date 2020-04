Coronavirus, Assindatcolf “Linee guida dpi anche per colf e badanti” (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non solo operatori sanitari: servono linee guida e raccomandazioni chiare su come utilizzare i dispositivi di protezione individuale anche per quelle categorie di lavoratori che si occupano di assistere persone non autosufficienti, per eta' o per patologia, come nel caso delle badanti. E' questo l'appello che rivolgiamo al Governo, affinche' a quasi due mesi dall'inizio di questa emergenza sanitaria possa finalmente fare chiarezza su un tema che ha a che fare con la sicurezza dell'intero Paese”. E' quanto dichiara Andrea Zini, vice presidente Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, componente Fidaldo, Federazione italiana.“Ad oggi, infatti, – prosegue – tutto e' affidato al buonsenso dei singoli, non esistono linee guida, ne' tantomeno e' chiaro se debba essere un obbligo del datore fornire Dpi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non solo operatori sanitari: servono lineee raccomandazioni chiare su come utilizzare i dispositivi di protezione individualeper quelle categorie di lavoratori che si occupano di assistere persone non autosufficienti, per eta' o per patologia, come nel caso delle badanti. E' questo l'appello che rivolgiamo al Governo, affinche' a quasi due mesi dall'inizio di questa emergenza sanitaria possa finalmente fare chiarezza su un tema che ha a che fare con la sicurezza dell'intero Paese”. E' quanto dichiara Andrea Zini, vice presidente, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico, componente Fidaldo, Federazione italiana.“Ad oggi, infatti, – prosegue – tutto e' affidato al buonsenso dei singoli, non esistono linee, ne' tantomeno e' chiaro se debba essere un obbligo del datore fornire Dpi a ...

