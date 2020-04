Come potremo viaggiare in modo sostenibile dopo il Coronavirus? (Di lunedì 20 aprile 2020) Non c’è nulla di buono nella pandemia da Coronavirus, ma con il divieto di viaggi non essenziali abbiamo la possibilità di vedere cosa accade all’ambiente quando stiamo a casa e rallentiamo drasticamente il nostro ritmo frenetico. Certamente una crisi sanitaria globale non è la strategia giusta per ridurre le emissioni di gas serra, ma il fenomeno dovrebbe comunque farci riflettere sull’impatto che l’attività umana ha sul pianeta, incluso il modo in cui viaggiamo. Le limitazioni imposte dalla pandemia fanno sì che le compagnie aeree stiano cancellando molti voli, riducendo o sospendendo del tutto l’attività. Anche se non sono ancora disponibili dati specifici sulla limitazione del trasporto aereo, possiamo già dire che avrà un impatto significativo sull’ambiente. Uno studio condotto nel 2017 ... Leggi su open.online Coronavirus : come andremo al mare (se potremo andarci)

Quando e come potremo tornare sulle spiagge di Roma e del litorale laziale

Coronavirus - ma almeno potremo andare a mare? Quando? E come? (Di lunedì 20 aprile 2020) Non c’è nulla di buono nella pandemia da, ma con il divieto di viaggi non essenziali abbiamo la possibilità di vedere cosa accade all’ambiente quando stiamo a casa e rallentiamo drasticamente il nostro ritmo frenetico. Certamente una crisi sanitaria globale non è la strategia giusta per ridurre le emissioni di gas serra, ma il fenomeno dovrebbe comunque farci riflettere sull’impatto che l’attività umana ha sul pianeta, incluso ilin cui viaggiamo. Le limitazioni imposte dalla pandemia fanno sì che le compagnie aeree stiano cancellando molti voli, riducendo o sospendendo del tutto l’attività. Anche se non sono ancora disponibili dati specifici sulla limitazione del trasporto aereo, possiamo già dire che avrà un impatto significativo sull’ambiente. Uno studio condotto nel 2017 ...

GiovanniToti : ??Vorrei prendere alcune aziende campione in #Liguria per fare delle sperimentazioni per capire come possiamo tornar… - lucazacchi1963 : Infatti «Noi che già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere nel peccato?» (Rm 6, 2). Da una antica omel… - Ashes993 : Quando potremo tornare a dormire come persone normali? #ciavarrini - LuigiFaedo : @prestamiunsogno Per come si è comportata con me. Scrisse che voleva rendere l'account privato. 'bene' -le scrissi… - Valetinista98 : RT @Radio105: Potremo andare in spiaggia??? #Estate #estate2020 #spiaggia #19aprile #Radio105 -

Ultime Notizie dalla rete : Come potremo Come potremo viaggiare in modo sostenibile dopo il Coronavirus? Open L’alibi e l’espertocraziaLa politica decida e non appalti il suo potere agli scienziati

Se politici come Boccia chiedono alla scienza «certezze inconfutabili», dimostrando di ignorare ... Non sarebbe, questa, solo una decisione sciagurata, ma rappresenterebbe un esercizio abusivo e ...

Roberto Saviano: "Al nord come al sud non si deve tacere, la Lombardia paga il falso garantismo"

La regione più grande d'Italia ha collassato perché ha distrutto il suo tessuto sociale, e questo non lo ha fatto certo il virus, è ...

Se politici come Boccia chiedono alla scienza «certezze inconfutabili», dimostrando di ignorare ... Non sarebbe, questa, solo una decisione sciagurata, ma rappresenterebbe un esercizio abusivo e ...La regione più grande d'Italia ha collassato perché ha distrutto il suo tessuto sociale, e questo non lo ha fatto certo il virus, è ...