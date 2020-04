Che tempo che fa, sfogo di Luciana Littizzetto: "Magari non a pagina 28, di fianco ai necrologi" (Di lunedì 20 aprile 2020) Da piemontese doc, nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha qualcosa da ridire. Da Fabio Fazio, su Rai 2, si parla dell'emergenza coronavirus, nel dettaglio dell'attenzione mediatica riservata al deflagrante caso-Lombarida. Un po' troppa, per la Littizzetto, rispetto a quanta in meno ne è stata data al suo Piemonte, appunto. E la comica lo dice chiaro e tondo: "Non è che potete anche occuparvi anche un po' di noi, anche della Toscana e delle Marche. Anche solo un inviato al Tg1, scrivere due righe. Due eh, non di più. Magari non a pagina 28 accanto ai necrologi, che ormai non c'è più posto", conclude con amarezza la Littizzetto. Leggi su liberoquotidiano Maltempo - piogge e temporali su tutta Italia : nubi cariche di sabbia desertica

