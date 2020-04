Canada, sparatoria di 12 ore in Nuova Scozia: 16 morti (Di lunedì 20 aprile 2020) Canada, sparatoria nella notte tra sabato e domenica. Sedici vittime, la peggior strage nella storia del paese. Ucciso il killer, ancora ignoto il movente. sparatoria in Canada il bilancio è di almeno sedici morti. Il killer è un uomo di cinquantuno anno che si era travestito da poliziotto. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco. sparatoria in Canada, 16 morti La sparatoria è avvenuta nella notte tra sabato e domenica in Nuova Scozia. Non è chiaro al momento quale sia stato il movente che ha spinto in cinquantunenne ad aprire il fuoco diventando così l’autore della peggior strage nella storia del Canada. Gli indizia farebbero pensare a una premeditazione del gesto. Il killer, Gabriel Wortman, di professione dentista, si era travestito da poliziotto e aveva fatto in modo che la sua auto assomigliasse a quella ... Leggi su newsmondo Canada - 16 morti in una sparatoria. Ucciso il killer

