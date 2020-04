Scaletta One World: Together At Home in TV il 19 e il 20 aprile: come seguire l’evento di Lady Gaga con Andrea Bocelli, Elton John e molti altri (Di domenica 19 aprile 2020) Va in onda in replica in Italia sui canali Viacom l'evento One World: Together At Home. Organizzato da Lady Gaga, è stato trasmesso in diretta nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile in streaming in tutto il mondo e stasera arriva in TV anche in Italia. Numerose le repliche del concerto-evento organizzato contro il Coronavirus, per raccogliere fondi a supporto della lotta contro il Covid-19. L'emergenza sanitaria mondiale ha richiamato in diretta streaming artisti del calibro di Elton John, Alanis Morissette, Alicia Keys, Shawn Mendes e molti altri, ospiti di Lady Gaga nel suo show in streaming di risonanza globale. Invitato in rappresentanza dell'Italia il tenore Andrea Bocelli che si è esibito in una straordinaria versione inedita con Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang e John Legend. Dove e quando seguire One World: Together At Home OGGI - ... Leggi su optimagazine One World Together At Home : la scaletta - canzoni e cantanti

One World : Together At Home/ Scaletta e diretta concerto : i cantanti e come seguire

ONE WORLD : TOGETHER AT HOME/ Concerto - diretta e scaletta : Bublè canta i Beach Boys (Di domenica 19 aprile 2020) Va in onda in replica in Italia sui canali Viacom l'evento OneAt. Organizzato da Lady Gaga, è stato trasmesso in diretta nella notte tra sabato 18 e domenica 19in streaming in tutto il mondo e stasera arriva in TV anche in Italia. Numerose le repliche del concerto-evento organizzato contro il Coronavirus, per raccogliere fondi a supporto della lotta contro il Covid-19. L'emergenza sanitaria mondiale ha richiamato in diretta streaming artisti del calibro di Elton John, Alanis Morissette, Alicia Keys, Shawn Mendes e molti altri, ospiti di Lady Gaga nel suo show in streaming di risonanza globale. Invitato in rappresentanza dell'Italia il tenore Andrea Bocelli che si è esibito in una straordinaria versione inedita con Lady Gaga, Céline Dion, Lang Lang e John Legend. Dove e quandoOneAtOGGI - ...

sfiorata82 : RT @rockolpoprock: 'One world: Together at home', tutti gli artisti e tutte le canzoni - zazoomnews : One World: Together At Home- Scaletta e diretta concerto: i cantanti e come seguire - #World: #Together #Home-… - rockolpoprock : 'One world: Together at home', tutti gli artisti e tutte le canzoni - zazoomblog : One World: Together At Home- Scaletta e diretta concerto: i cantanti e come seguire - #World: #Together #Home-… - zazoomblog : One Wolrd: together at home- Concerto diretta e scaletta: Zucchero grande intensità - #Wolrd: #together #home-… -