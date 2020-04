Milano | De Corato | ' indecente scarcerare piromane Città Studi | sia espulso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020), 19 apr. (Adnkronos) - "Ormai non ci meravigliamo più, ma resta l'amarezza nel constatare come gli sforzi e i rischi corsi dagli uomini delle forze dell'ordine, che nell'esercizio del dovere mettono a repentaglio la loro vita, siano resi vani dalle decisioni del Palazzo di giustizia". Così l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo Deinforma della liberazione deldi, disposta dal giudice dopo il processo avvenuto con rito direttissimo. "Ritengo sia un'indecenza la liberazione delarrestato venerdì notte, in flagranza di reato mentre dava fuoco a due automobili. Visto che il 22enne bengalese è risultato gravato di un ordine di espulsione, che almeno le autorità provvedano a rimandarlo immediatamente al suo Paese", conclude De