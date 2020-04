LIVE F1, GP Cina virtuale in DIRETTA: Albon e Leclerc in bagarre per la vittoria! Giovinazzi e Immobile nella seconda parte del gruppo (Di domenica 19 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12/28 Lawson va ai box e permette a Sainz di portarsi momentaneamente in prima piazza. Nel frattempo Leclerc riesce a passare Albon!! 11/28 Lawson si trova al momento in prima posizione davanti a Sainz, ma entrambi devono ancora rientrare ai box per effettuare il pit-stop obbligatorio. 10/28 Albon e Leclerc, grazie alle gomme nuove, hanno sorpassato velocemente Courtois e Correa portandosi rispettivamente in terza e quarta piazza. 9/28 Bellissima battaglia tra Albon e Leclerc per la leadership virtuale del Gran Premio, considerando che i primi quattro classificati devono ancora andare ai box per cambiare le gomme. 8/28 Giovinazzi sanzionato con 3″ di penalità da scontare a fine gara per aver oltrepassato troppe volte i limiti della pista. 7/28 Il monegasco ha un grandissimo passo ed è già in scia alla Red Bull di ... Leggi su oasport LIVE F1 - GP Cina virtuale in DIRETTA : Charles Leclerc al comando davanti ad Albon - 7° Giovinazzi

