L’attesa senza fine di un cane davanti alla porta della casa in cui viveva

Jang-gun è un cane la cui storia ha fatto venire a tutti i brividi. È rimasto in attesa per giorni davanti alla porta dove prima abitava con il suo migliore amico umano, aspettando all'interno dell'edificio e aspettando il suo proprietario. Non ha mai lasciato quel posto! Sono trascorsi 10 giorni e Jang-gun è rimasto sempre al suo posto, ma il suo proprietario non si è mai fatto vedere. Quando sentiva dei rumori, usciva subito a controllare, per capire se fosse lui o meno. Ma non era mai lui. Ha deciso comunque di aspettare fino al suo ritorno, indipendentemente dal tempo che avrebbe reso ancora più difficile l'attesa. Si chiedeva dove fosse finito il suo proprietario, ma non lo sapeva, non sapeva cosa pensare, sapeva solo che avrebbe aspettato lì anche per ...

