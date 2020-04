L’Allieva 2, la seconda stagione in replica con Alessandra Mastronardi: anticipazioni prima puntata (Di domenica 19 aprile 2020) In tempo di quarantena Rai 1 tira fuori dagli archivi le repliche di alcune fortunate serie che hanno appassionato il pubblico. È questo il caso ad esempio de L’Allieva, la cui seconda stagione la rete ripropone a partire da domenica 19 aprile alle 21.25. Alessandra Mastronardi è la specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi nella serie tra giallo e commedia sentimentale tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. La Mastronardi in questa seconda stagione si trova tra due fuochi: da una parte Lino Guanciale nei panni del dottor Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore, dall’altro Giorgio Marchesi che interpreta Sergio Einardi, un affascinante pubblico ministero che fa saltare gli equilibri sentimentali formatisi durante la prima serie. L'Allieva 2: le immagini della seconda stagione della fiction con Alessandra Mastronardi ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 19 aprile 2020) In tempo di quarantena Rai 1 tira fuori dagli archivi le repliche di alcune fortunate serie che hanno appassionato il pubblico. È questo il caso ad esempio de L’Allieva, la cuila rete ripropone a partire da domenica 19 aprile alle 21.25.è la specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi nella serie tra giallo e commedia sentimentale tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Lain questasi trova tra due fuochi: da una parte Lino Guanciale nei panni del dottor Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore, dall’altro Giorgio Marchesi che interpreta Sergio Einardi, un affascinante pubblico ministero che fa saltare gli equilibri sentimentali formatisi durante la prima serie. L'Allieva 2: le immagini delladella fiction con...

