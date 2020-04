AnnalisaChirico : Bene l’India che presenta all’Onu una richiesta di azione legale vs. la Cina per crimini contro l’umanità. Anche se… - LAccogli : RT @AnnalisaChirico: Bene l’India che presenta all’Onu una richiesta di azione legale vs. la Cina per crimini contro l’umanità. Anche se mo… - MaurizioJj : RT @AnnalisaChirico: Bene l’India che presenta all’Onu una richiesta di azione legale vs. la Cina per crimini contro l’umanità. Anche se mo… - pauloflorenz : RT @AnnalisaChirico: Bene l’India che presenta all’Onu una richiesta di azione legale vs. la Cina per crimini contro l’umanità. Anche se mo… - sticmcqueen : RT @AnnalisaChirico: Bene l’India che presenta all’Onu una richiesta di azione legale vs. la Cina per crimini contro l’umanità. Anche se mo… -

Ultime Notizie dalla rete : India Cina Le imprese Usa chiedono a Pechino risarcimenti per i danni del virus La Stampa India vs Cina: azione legale all’Onu/ “Crimini contro l’umanità”, accuse al regime

Dopo gli Usa, spiega la Stampa, anche l’India potrebbe procedere verso questa strada dal momento che ha già depositato presso l’ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite un richiesta di azione ...

Coronavirus, Gran Mufti “Ramadan a casa”/ Islam in lockdown: moschee chiuse e…

Non solo l’Europa e gli Stati Uniti sono stati sconvolti dal coronavirus arrivato dalla Cina: l’intero mondo islamico è stato travolto dalla pandemia, con “punte” drammatiche come l’Iran e parte ...

Dopo gli Usa, spiega la Stampa, anche l’India potrebbe procedere verso questa strada dal momento che ha già depositato presso l’ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite un richiesta di azione ...Non solo l’Europa e gli Stati Uniti sono stati sconvolti dal coronavirus arrivato dalla Cina: l’intero mondo islamico è stato travolto dalla pandemia, con “punte” drammatiche come l’Iran e parte ...