Il medico sul rientro in campo dei calciatori positivi al Coronavirus: “da quel che risulta…” (Di domenica 19 aprile 2020) Ci sono ancora tanti dubbi sul rientro della stagione in Serie A, si attende il via libera per riprendere con gli allenamenti e la data giusta dovrebbe essere quella del 4 maggio. Poi il ritorno in campo con l’intenzione di concludere la stagione e assegnare tutti gli obiettivi dallo scudetto alla salvezza. Alcuni calciatori del massimo campionato italiano sono risultati positivi al Coronavirus, e secondo le ultime indiscrezioni potrebbero tornare subito in campo. E’ quanto riporta il medico Fabrizio Tencone in un’intervista rilasciata a ‘TuttoSport’. “La serietà di ogni singolo viene ancor più premiata in questa fase. Ma io confido che in questo periodo tutti stiano cercando di dare il massimo”. Alcuni calciatori durante la malattia hanno sofferto di palpitazioni e problemi respiratori: “in questi casi non serve ... Leggi su calcioweb.eu Il medico Casasco : «Se un giocatore risulterà positivo - di chi sarà la responsabilità?»

Calcio - Claudio Ranieri sulla ripresa del campionato : “Sarà falsato in ogni caso - auspico che la Federazione medico-sportiva abbia l’ultima parola”

Calcio - Claudio Ranieri sulla ripresa del campionato : “Sarà falsato in ogni caso - auspico che la Federazione medico-sportiva abbia l’ultima parola” (Di domenica 19 aprile 2020) Ci sono ancora tanti dubbi suldella stagione in Serie A, si attende il via libera per riprendere con gli allenamenti e la data giusta dovrebbe esserela del 4 maggio. Poi il ritorno incon l’intenzione di concludere la stagione e assegnare tutti gli obiettivi dallo scudetto alla salvezza. Alcunidel massimo campionato italiano sono risultatial, e secondo le ultime indiscrezioni potrebbero tornare subito in. E’ quanto riporta ilFabrizio Tencone in un’intervista rilasciata a ‘TuttoSport’. “La serietà di ogni singolo viene ancor più premiata in questa fase. Ma io confido che in questo periodo tutti stiano cercando di dare il massimo”. Alcunidurante la malattia hanno sofferto di palpitazioni e problemi respiratori: “in questi casi non serve ...

claudioruss : Il Ministro Spadafora ha fissato una videoconferenza con FIGC, Lega Serie A, B, Lega Pro, AssoCalciatori, arbitri,… - chetempochefa : ??Stasera sarà con noi a #CTCF Andrea Gambotto, medico membro del team di ricercatori dell'Università di Pittsburgh… - emenietti : puoi far sviluppare tutte le app per il contact tracing che vuoi, ma se non hai un piano sul contact tracing non va… - Twittytwitty17 : @WRicciardi Sì e no L'evidenza scientifica è invariante, le risorse per affrontarla no. A seconda di esse potrei pe… - CalcioWeb : Il medico sul rientro in campo dei calciatori positivi al #Coronavirus: 'da quel che risulta...' - -

Ultime Notizie dalla rete : medico sul Lettera aperte dei medici di base cavesi sul Covid-19 Positanonews Lettera aperte dei medici di base cavesi sul Covid-19

Una serie di richieste, ma anche grande attenzione a come e su come cambierà il modo di seguire i pazienti. Noi Medici di Cava de' Tireni ci siamo ritrovati ad affrontare una grave emergenza, che ci h ...

Professionisti, già erogati 270mila bonus da 600 euro. In tutto le richieste sono 454mila

Sul bonus per i professionisti iscritti agli Ordini è stata presentata in Senato ... tutte le domande presentate entro il 30 aprile Medici e odontoiatri - Enpam La Cassa ha già firmato il mandato per ...

Una serie di richieste, ma anche grande attenzione a come e su come cambierà il modo di seguire i pazienti. Noi Medici di Cava de' Tireni ci siamo ritrovati ad affrontare una grave emergenza, che ci h ...Sul bonus per i professionisti iscritti agli Ordini è stata presentata in Senato ... tutte le domande presentate entro il 30 aprile Medici e odontoiatri - Enpam La Cassa ha già firmato il mandato per ...