Ecco come sarà il Ramadan ai tempi del coronavirus (Di domenica 19 aprile 2020) Non soltanto la cristianità ha dovuto fare i conti con il coronavirus: milioni di fedeli in tutto il mondo quest’anno, per le misure di sicurezza prese contro il Covid-19, hanno dovuto rinunciare ai riti della Pasqua e della Settimana Santa, assistendo al massimo a delle celebrazioni via internet. Adesso lo stesso problema si potrebbe porre per 1.8 miliardi di musulmani: il 23 aprile inizia il mese sacro del Ramadan, una delle fasi vissute più intensamente dai fedeli islamici i cui riti richiedono anche assembramenti e celebrazioni con decine di persone assiepate in uno stesso punto. I timori nei paesi a maggioranza islamica Il punto è proprio questo: negli eventi religiosi, specialmente quelli più sentiti, si creano le condizioni per una maggiore propagazione del virus. Ed il fatto che il Ramadan quest’anno cada proprio nel cuore di una pandemia ... Leggi su it.insideover Decreto liquidità - prestiti garantiti fino a 25 mila euro per le imprese : ecco come richiederli

"Ecco come sconfiggere il virus". La lettera di 100mila medici al governo

“Ecco come muore il Covid-19”. Coronavirus : gli esperti lo hanno finalmente capito (Di domenica 19 aprile 2020) Non soltanto la cristianità ha dovuto fare i conti con il: milioni di fedeli in tutto il mondo quest’anno, per le misure di sicurezza prese contro il Covid-19, hanno dovuto rinunciare ai riti della Pasqua e della Settimana Santa, assistendo al massimo a delle celebrazioni via internet. Adesso lo stesso problema si potrebbe porre per 1.8 miliardi di musulmani: il 23 aprile inizia il mese sacro del, una delle fasi vissute più intensamente dai fedeli islamici i cui riti richiedono anche assembramenti e celebrazioni con decine di persone assiepate in uno stesso punto. I timori nei paesi a maggioranza islamica Il punto è proprio questo: negli eventi religiosi, specialmente quelli più sentiti, si creano le condizioni per una maggiore propagazione del virus. Ed il fatto che ilquest’anno cada proprio nel cuore di una pandemia ...

beppe_grillo : L’Italia può ridiventare il Giardino d’Europa, resiliente, meno dipendente dall’estero, risparmiando soldi e risors… - Inter : ?? | EPIC 'Superman è nato Superman'. #Brozovic, invece, Epic lo è diventato: ecco come ?? - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Ecco l'#App #Immuni, cos'è e come funziona - LA GRAFICA #ANSA - AlfioMarciante : RT @inter2010treble: #LaRussa ecco perché ogni anno si festeggia il #25Aprile, per ricordare tragedie strazianti come i martiri di Bassano… - 5_stars4 : RT @GeaPilato: ECCO COME HA AGITO LA LOMBARDIA. #Orgoglio5Stelle #AdessoDIBBA -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Coronavirus, il presidente dell’Iss Brusaferro: «Ecco come l’Italia potrà riaprire poco alla volta» Corriere della Sera TUTTOSPORT – Ecco come potrebbe essere la serie A al Centro-Sud: Genoa in Toscana

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Mercoledì prossimo sarà una giornata decisiva per la possibile ripresa della serie A. Tuttosport riferisce che il ministro dello Sport ...

Bar aperti e all'aperto sui Bastioni, la proposta a Verona. E perché non pure i cinema drive-in?

Ecco, cogliendo al balzo quest'invito a scongiurare la tristezza pur in un periodo certo non facile, poiché in una città amante del cinema come quella di Verona sono sicuramente in tanti i cinefili ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Mercoledì prossimo sarà una giornata decisiva per la possibile ripresa della serie A. Tuttosport riferisce che il ministro dello Sport ...Ecco, cogliendo al balzo quest'invito a scongiurare la tristezza pur in un periodo certo non facile, poiché in una città amante del cinema come quella di Verona sono sicuramente in tanti i cinefili ...