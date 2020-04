Dl aprile, Salvini:” eliminare incompatibilità tra bonus e assegni d’invalidità” (Di domenica 19 aprile 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto al governo di eliminare la incompatibilità tra il bonus di 600 euro e gli assegni di invalidità, dopo aver ascoltato la storia di un ambulante malato oncologico. Il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata questa mattina da Andrea T., … L'articolo Dl aprile, Salvini:” eliminare incompatibilità tra bonus e assegni d’invalidità” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Non è l’Arena : Matteo Salvini - Vittorio Sgarbi e Cecchi Paone nella puntata del 19 aprile

Ultimi sondaggi politici oggi 15 aprile : Conte vola - Meloni supera Salvini

"Che impressione mi ha dato Conte". Anche l'anti-salviniana Aprile difende Matteo. A Otto e mezzo - la Gruber resta di sasso (Di domenica 19 aprile 2020) Il leader della Lega Matteoha chiesto al governo dila incompatibilità tra ildi 600 euro e glidi invalidità, dopo aver ascoltato la storia di un ambulante malato oncologico. Il senatore e leader della Lega, Matteo, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata questa mattina da Andrea T., … L'articolo Dl:”incompatibilità trad’invalidità” proviene da www.meteoweek.com.

Mov5Stelle : Vi ricordate cosa diceva Salvini il 9 aprile da Vespa a Porta a Porta? 'Sì Eurobond' Ieri, invece, la sua Lega ins… - Mov5Stelle : Salvini ha bocciato gli #Eurobond. Lo ha fatto rinnegando tutto ciò che ha sempre detto. Guardate cosa diceva sol… - M5S_Europa : #Salvini il 9 aprile affermava che gli #Eurobond erano l'unica richiesta italiana in #UE e attaccava il governo per… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per Non è l'Arena di Giletti del 19 aprile 2020: intervista a Matteo Salvini) Segui su: La Notizia… - frances39179832 : RT @frances39179832: quelli che vogliono abolire il 25 APRILE. #LaRussa #Salvini #Meloni #santanche #25aprile -