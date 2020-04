Coronavirus | Sileri | “Rsa? Su 600 controlli registrato 20% di infrazioni”

(Di domenica 19 aprile 2020), Pierpaolo, viceministro della Salute, comunica: su 600condotti dai Nas nelle strutture per anziani (Rsa), è statocirca il 20% di infrazioni. Pierpaolo, viceministro della Salute, riporta una fotografia inquietante sulla gestione dell’emergenzanelle Rsa: su 600portati avanti dai Nas, è statoil 20% di irregolarità. … L'articolo: “Rsa? Su 60020% di infrazioni” proviene da www.meteoweek.com.

rtl1025 : ?? #Palestre chiuse ma sport all'aperto e #jogging anche lontano da casa. Questa è una delle misure allo studio del… - NicolaMorra63 : Bene @piersileri. Questa drammatica esperienza ci deve pur insegnare qualcosa. La gestione degli anziani nelle RSA… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'Iss: 'Il trend è discendente ma il 90% non ha avuto contatti con il #virus' #ANSA - ParrocchiaF : RT @fanpage: Viceministro Sileri: 'Dall'Oms ci sono stati ritardi e confusione' - MariahDalloro : RT @rtl1025: ?? #Palestre chiuse ma sport all'aperto e #jogging anche lontano da casa. Questa è una delle misure allo studio del governo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sileri

In due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11.851 civili ... E' la misura caldeggiata nei scorsi giorni dal viceministro Pierpaolo Sileri e che ora, riferiscono fonti della maggioranza, si ...“Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini e la soluzione possibile è questa, considerando anche il senso di responsabilità delle persone”, spiega il sottosegretario Pierpaolo Sileri“ ...