Coronavirus in Campania: contagi e andamento al 19/04 (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus in Campania: contagi e andamento al 19/04 La Regione guidata dal Governatore Vincenzo De Luca sembra sulla via del recupero e in procinto di passare alla “fase 2”. I numeri che arrivano giornalmente in tarda serata sono più che positivi e mostrano un crollo della positività dei tamponi. Durante la serata del 18 aprile, Vincenzo De Luca ha condiviso la solita infografica giornaliera sull’andamento dei nuovi contagi. Su un totale di 2.893 tamponi (il numero più alto di test effettuati in Regione dall’inizio dell’epidemia), sono risultati appena 41 positivi. La percentuale di positività è scesa all’1,42%, ben al di sotto della media nazionale (attualmente al 5,7%). Clicca qui per la nostra pagina speciale sull’epidemia da covid-19 in ItaliaSegui Termometro Politico su Google News La maggior parte ... Leggi su termometropolitico Coronavirus Campania - ultime notizie e contagi oggi 19 aprile

Coronavirus in Campania - scoperta choc in quarantena : «Aiutateci - nostro figlio si droga»

Coronavirus in Campania - calo confermato : solo 41 test positivi su 2.893 tamponi (Di domenica 19 aprile 2020)inal 19/04 La Regione guidata dal Governatore Vincenzo De Luca sembra sulla via del recupero e in procinto di passare alla “fase 2”. I numeri che arrivano giornalmente in tarda serata sono più che positivi e mostrano un crollo della positività dei tamponi. Durante la serata del 18 aprile, Vincenzo De Luca ha condiviso la solita infografica giornaliera sull’dei nuovi. Su un totale di 2.893 tamponi (il numero più alto di test effettuati in Regione dall’inizio dell’epidemia), sono risultati appena 41 positivi. La percentuale di positività è scesa all’1,42%, ben al di sotto della media nazionale (attualmente al 5,7%). Clicca qui per la nostra pagina speciale sull’epidemia da covid-19 in ItaliaSegui Termometro Politico su Google News La maggior parte ...

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS, sopralluogo al cantiere dell’ospedale modulare di Caserta: un intervento di grandissimo valore. Sti… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: noi non terremo in piedi un minuto in più, ma nemmeno un minuto in meno, le misure restrittive per… - venti4ore : Coronavirus, in Campania 41 nuovi casi di contagio - RestauroCappiel : Per restare in tema @coronavirus #bottegacappiello #restauro #arte #architettura #firenze #mibact #beniculturali… -