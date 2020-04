Coronavirus, il caso Rsa: strutture esclusive Covid o miste con accessi “distinti e separati”. Le delibere di Lombardia e Lazio a confronto (Di domenica 19 aprile 2020) strutture “miste” con “nuclei Covid dedicati e non Covid” e accessi “distinti e separati”, da una parte. “strutture della rete sociosanitaria (ad esempio Rsa) da dedicare all’assistenza a bassa intensità dei pazienti Covid positivi” e che “soddisfino caratteristiche di indipendenza”, dall’altra. Lombardia e Lazio si fanno la guerra sul fronte della normativa per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti, dove in tutta Italia sono nati i principali focolai di Coronavirus. Entrambe le regioni partono da un assunto simile: assegnare alle strutture che ne presentino le caratteristiche la possibilità di gestire gli anziani positivi al Sars-Cov-2 “a bassa intensità”, ovvero che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero derivante ... Leggi su ilfattoquotidiano Ripresa Serie A : cosa succede in caso di positività al Coronavirus

Nettuno - un nuovo caso di Coronavirus : salgono a 54 i positivi

Coronavirus - Salvini : bonus da 600 euro e invalidità non incompatibili. Il caso di un malato a Massa (Di domenica 19 aprile 2020)” con “nucleidedicati e non” e“distinti e separati”, da una parte. “della rete sociosanitaria (ad esempio Rsa) da dedicare all’assistenza a bassa intensità dei pazientipositivi” e che “soddisfino caratteristiche di indipendenza”, dall’altra. Lombardia e Lazio si fanno la guerra sul fronte della normativa per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti, dove in tutta Italia sono nati i principali focolai di. Entrambe le regioni partono da un assunto simile: assegnare alleche ne presentino le caratteristiche la possibilità di gestire gli anziani positivi al Sars-Cov-2 “a bassa intensità”, ovvero che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero derivante ...

matteosalvinimi : “Il complottista è colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia il governo di Pechino che ha nascosto… - HuffPostItalia : In Ogliastra, terra di centenari in Sardegna, nessun caso di coronavirus - RegLombardia : Gli over 65 sono la categoria colpita più duramente dal Coronavirus. In caso di bisogno, chiama il numero verde 800… - MicheleAnnibale : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il caso Rsa: strutture esclusive Covid o miste con accessi “distinti e separati”. Le delibere di Lombardi… - fattoquotidiano : Coronavirus, il caso Rsa: strutture esclusive Covid o miste con accessi “distinti e separati”. Le delibere di Lomba… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, il caso della Germania: «In appena dieci giorni epidemia sotto controllo» Il Messaggero Salute Coronavirus, Zaia: «Sud contro Nord, riaprire dopo il 4/5». Lombardia, ira Fontana: «Siamo sotto attacco»

Coronavirus, calano i malati ma i dati del contagio disegnano sempre più un'Italia ... Ateco e altre che sono in regola con le mascherine e chiedono - ha concluso - di essere oggetto della ...

Juve, Higuain è un caso. C'è l'ipotesi rescissione!

La preoccupazione per la madre, che combatte con un tumore nell’emergenza del Coronavirus, spinge il Pipita a pensare seriamente a rimanere in patria anche se in Italia dovesse riprendere il ...

Coronavirus, calano i malati ma i dati del contagio disegnano sempre più un'Italia ... Ateco e altre che sono in regola con le mascherine e chiedono - ha concluso - di essere oggetto della ...La preoccupazione per la madre, che combatte con un tumore nell’emergenza del Coronavirus, spinge il Pipita a pensare seriamente a rimanere in patria anche se in Italia dovesse riprendere il ...