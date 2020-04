Bobo Vieri gela la Arcuri: "Basta figli, sono troppo vecchio" - (Di domenica 19 aprile 2020) Novella Toloni Durante una diretta social tra l’attrice e Costanza Caracciolo, Christian Vieri è intervenuto a sorpresa, smentendo le voci che vorrebbero la coppia alla ricerca del "maschietto" Niente figli maschi per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. A mettere la parola fine ai rumors - su una possibile terza gravidanza dell’ex velina bionda per dare un figlio maschio al marito - è stato l’ex calciatore. Bobo Vieri è intervenuto durante una diretta social tra Manuela Arcuri e Costanza Caracciolo e a una domanda precisa formulata dall’attrice, Vieri ha risposto con fermezza: "troppo vecchio". Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori per la seconda volta da poche settimane. L’ultima arrivata in casa Vieri, Isabel, non ha ancora compiuto un mese di vita ma molti hanno pensato che la coppia fosse alla ... Leggi su ilgiornale Valentino Rossi e Bobo Vieri/ "Come Messi e Federer - quanto corri?" Show su Instagram

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo : “Abbiamo quasi divorziato”

Francesco Totti si confida in diretta con Bobo Vieri : “Mi stavo separando con Ilary Blasi per Donna Paola” (Di domenica 19 aprile 2020) Novella Toloni Durante una diretta social tra l’attrice e Costanza Caracciolo, Christianè intervenuto a sorpresa, smentendo le voci che vorrebbero la coppia alla ricerca del "maschietto" Nientemaschi per Christiane Costanza Caracciolo. A mettere la parola fine ai rumors - su una possibile terza gravidanza dell’ex velina bionda per dare uno maschio al marito - è stato l’ex calciatore.è intervenuto durante una diretta social tra Manuelae Costanza Caracciolo e a una domanda precisa formulata dall’attrice,ha risposto con fermezza: "". Costanza Caracciolo ediventati genitori per la seconda volta da poche settimane. L’ultima arrivata in casa, Isabel, non ha ancora compiuto un mese di vita ma molti hanno pensato che la coppia fosse alla ...

vieri_bobo : State a casa imbecilli - vieri_bobo : Buona pasqua a tutti !! ?? anche agli imbecilli che sono in giro. # iorestoacasa - Striscia : Quando i genitori sono in video chiamata con i loro amici ?? @Totti @vieri_bobo #striscia #striscialanotizia - hevalwoland : @SStefano93 @leleadani @vieri_bobo Grazie per noi poveracci senza Instagram ?? - Paolo1926_ : RT @Brigate_Azzurre: Chiacchierata notturna tra @leleadani e @vieri_bobo. A un certo punto, precisamente al minuto 48:24, iniziano a parlar… -

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri Vieri, risate con Inzaghi su Instagram. E gli regala i plasmon. VIDEO Sky Sport MotoGP | Rossi: “Non so se sono stato il più grande della storia”

Christian ‘Bobo’ Vieri, nel corso di una diretta Instagram intrattenuta proprio con Rossi: “Tu sei stato il più grande della storia in uno sport, come Messi, come Federer. Non c’è nessuno più forte di ...

Vieri, risate con Inzaghi su Instagram. E gli regala i plasmon. VIDEO

La mente torna indietro, indietrissimo. Campionato Primavera del 1991, si affrontano Torino e Piacenza: "Finisce 1-1, gol di Vieri e Inzaghi - ricorda Bobo, che poi tira fuori qualcosa da sotto il ...

Christian ‘Bobo’ Vieri, nel corso di una diretta Instagram intrattenuta proprio con Rossi: “Tu sei stato il più grande della storia in uno sport, come Messi, come Federer. Non c’è nessuno più forte di ...La mente torna indietro, indietrissimo. Campionato Primavera del 1991, si affrontano Torino e Piacenza: "Finisce 1-1, gol di Vieri e Inzaghi - ricorda Bobo, che poi tira fuori qualcosa da sotto il ...