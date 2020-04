Bing Wallpaper: sfondi quotidiani sul desktop (Di domenica 19 aprile 2020) Bing Wallpaper è una nuova app sviluppata da Microsoft che consente di impostare le immagini quotidiane di Bing come sfondo sul desktop di Windows 10. Descrizione Bing Wallpaper include una raccolta di belle immagini provenienti da tutto il mondo e che sono state pubblicate sulla homepage di Bing. Non solo vedrai una nuova immagine sul tuo desktop ogni, ma potrai anche sfogliare le immagini e scoprire da dove vengono. L’applicazione può essere controllata dall’area dedicata alle notifiche sulla taskbar e presenta le seguenti opzioni: Dettagli sull’attuale sfondo impostato sul desktop. Cambia sfondo con una delle immagine quotidiane dell’ultima settimana. Vai a Bing.com. Informazioni sull’app. Interrompi. Download Potete scaricare gratuitamente Bing Wallpaper recandovi alle seguente pagina. Durante la fase di installazione è anche ... Leggi su windowsinsiders (Di domenica 19 aprile 2020)è una nuova app sviluppata da Microsoft che consente di impostare le immagini quotidiane dicome sfondo suldi Windows 10. Descrizioneinclude una raccolta di belle immagini provenienti da tutto il mondo e che sono state pubblicate sulla homepage di. Non solo vedrai una nuova immagine sul tuoogni, ma potrai anche sfogliare le immagini e scoprire da dove vengono. L’applicazione può essere controllata dall’area dedicata alle notifiche sulla taskbar e presenta le seguenti opzioni: Dettagli sull’attuale sfondo impostato sul. Cambia sfondo con una delle immagine quotidiane dell’ultima settimana. Vai a.com. Informazioni sull’app. Interrompi. Download Potete scaricare gratuitamenterecandovi alle seguente pagina. Durante la fase di installazione è anche ...

Microsoft ha rilasciato una nuova applicazione per Windows chiamata Bing Wallpaper: come intuibile dal nome, l’app cambierà lo sfondo del PC ogni giorno con quella del motore di ricerca. Bing ...

