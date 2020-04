Zaia | “De Luca chiude i confini? I veneti che vanno in vacanza in Campania non contenti”

TONYRUSSO60 : @alessiarotta @Deputatipd Vergogna Zaia !!!!!! Al presidente De Luca devi portargli la borsa questo puoi fare neanc… - AlessioRossi78 : Coronavirus, Zaia: 'Lockdown? Per il Veneto non esiste più' | De Luca: 'Pronto a chiudere i confini della Campania'… - gigilorenz : RT @Stam1899: In Emilia e in Piemonte non succede niente, in Campania bravo De Luca, Zaia invece è uno stronzo perché ha fatto di testa sua… - dpaulillo : La Campania ringrazia De Luca. Zaia pensa solo ad ottenere vantaggi per le aziende della sua regione a discapito de… - Surfiniae : RT @newyorker01: Starace: 'Finora sottovalutati gli effetti sulle salute mentale degli italiani. E i disturbi sono aumentati' In effetti..… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia “De Zaia: «La frase sui cinesi che mangiano topi vivi? Mi è uscita male» Corriere della Sera