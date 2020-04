Si studia la ripresa degli allenamenti: la Figc invia il protocollo al ministero della Salute e dello Sport (Di sabato 18 aprile 2020) Si lavora sempre più con insistenza sulla ripresa dei campionati. Nel dettaglio secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, la Federcalcio ha inviato al ministero della Salute e a quello dello Sport il protocollo per la ripresa degli allenamenti. La documentazione è nelle mani dei due ministri Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, la valutazione sarà affidata anche al comitato tecnico-scientifico del governo. Solo successivamente si potrà provvedere con la ripresa. Prima i controlli con tamponi, esami sierologici, valutazione cardio-vascolare e polmonare sui calciatori che hanno affrontato la malattia, poi l’organizzazione dei ritiri. Coronavirus, calciatori e staff della Lazio in lutto: “un signore educato e cordiale” NOME e DETTAGLI Sesso orale in strada: donna si abbassa la mascherina e via al rapporto FOTO e ... Leggi su calcioweb.eu CDS – “Tutto pronto” : si studia la ripresa del campionato

Bundesliga - si studia la ripresa : spunta una data

La Federcalcio studia la ripresa : allenamenti e ritiri superblindati (Di sabato 18 aprile 2020) Si lavora sempre più con insistenza sulladei campionati. Nel dettaglio secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, la Federcalcio hato alSalute e a quello dello Sport ilper la. La documentazione è nelle mani dei due ministri Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, la valutazione sarà affidata anche al comitato tecnico-scientifico del governo. Solo successivamente si potrà provvedere con la. Prima i controlli con tamponi, esami sierologici, valutazione cardio-vascolare e polmonare sui calciatori che hanno affrontato la malattia, poi l’organizzazione dei ritiri. Coronavirus, calciatori e staffLazio in lutto: “un signore educato e cordiale” NOME e DETTAGLI Sesso orale in strada: donna si abbassa la mascherina e via al rapporto FOTO e ...

CalcioWeb : Si studia la ripresa degli allenamenti: la #Figc invia il protocollo al ministero della Salute e dello Sport - - infoitsport : Serie A, si studia la ripresa: stabilito il protocollo in caso di positività di un calciatore. Il campionato non si… - vitcastagna : RT @CretellaRoberta: Arcuri: 'In Lombardia 5 volte morti civili della guerra. Senza sicurezza ripresa economica molto breve': lI governo st… - CretellaRoberta : Arcuri: 'In Lombardia 5 volte morti civili della guerra. Senza sicurezza ripresa economica molto breve': lI governo… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CorSera – Coronavirus, il piano del governo per la “fase 2”: si studia… -

Ultime Notizie dalla rete : studia ripresa L'ASSESORA CAPONE STUDIA UN "MANUALE PER LA RIPRESA" ruvochannel.com Soderbergh guida la task force per la ripresa del cinema

Oltre a Soderbergh, fanno parte della commissione, che si aggiunge a un'altra insediata per studiare come riaprire le sale "perché ... di Hollywood per mettere a punto la road map della ripresa delle ...

Una cura immediata per la ripresa economica dell’Italia, ecco come

“Una cura immediata per la ripresa economica dell’Italia può arrivare dal più grande cantiere d ... È da notare che se si considera l’indotto complessivo attivato, oltre quello diretto dei beni e ...

Oltre a Soderbergh, fanno parte della commissione, che si aggiunge a un'altra insediata per studiare come riaprire le sale "perché ... di Hollywood per mettere a punto la road map della ripresa delle ...“Una cura immediata per la ripresa economica dell’Italia può arrivare dal più grande cantiere d ... È da notare che se si considera l’indotto complessivo attivato, oltre quello diretto dei beni e ...