Salerno | Confcommercio e Federalberghi studiano piano per la stagione 2020

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 5 minuti– Si è svolto in video conferenza un incontro a cui hanno presenziato i soci del Consorzio Cilento di Qualità con Giuseppe Gagliano e Pasquale Russo, rispettivamente Presidente e Direttore diCampania/per fare il punto della situazione. I partecipanti hanno condiviso una serie di riflessioni contenute in un documento che esamina la situazione attuale e le prospettive del comparto turistico di Camerota-Centola-Pisciotta, comprensorio che, nello scenario provinciale e regionale, occupa un posto di assoluto rilievo per presenze registrate e livello occupazionale. Di seguito i punti salienti del documento: forme di sostegno del reddito dei dipendenti che risultavano regolarmente assunti nella2019, per coprire finanziariamente almeno il 80% del reddito e ...

cilentonotizie : Da Confcommercio e Federalberghi Salerno arriva la risposta sugli '#HolidayBond' - Cilento Notizie - massimociampi11 : RT @ConfcommercioC: ???Visita il sito - salernonotizie : Da Confcommercio e Federalberghi #Salerno arriva la risposta sugli “Holiday Bond” - salernopost : La Commissione Annona del Comune di Salerno, presieduta da Massimiliano Natella, ha approvato la mozione presentata… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Confcommercio

anteprima24.it

NAPOLI – “Ancora un inspiegabile rinvio da parte della Regione Campania per consentire così come accade in tutti Italia la consegna a domicilio di alimentari e bevande“. Lo ha dichiarato il direttore ...Parliamo di prodotti alimentari che non possiamo acquistare senza sapere quando si apre. Fare pizze e o preparare torte o pranzi da consegnare non è come gonfiare palloncini», spiega Massimo Di Porzio ...