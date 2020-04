Patrick Ray Pugliese | “Antonella Elia voleva rovinarmi È una persona

(Di sabato 18 aprile 2020)Ray, in un'intervista a Fanpage, parla di Antonella: "ha provato aal Grande Fratello Vip 2020,; unacomplicata".

Arrivato anche questa volta in finale, Patrick Ray Pugliese è stato una delle forze di questo GF Vip. Il concorrente dell’ultima edizione del reality ha avuto modo di mostrare non solo il suo lato più ...Patrick Ray Pugliese, in un’intervista a Fanpage, parla di Antonella Elia: “ha provato a rovinarmi al Grande Fratello Vip 2020, è una persona complicata”. Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, ...