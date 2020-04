L’ascensore sociale ai tempi del coronavirus: l’improvvisa notorietà del dottor Ricciardi (Di sabato 18 aprile 2020) L’ascensore sociale funziona pure ai tempi del coronavirus. Perché non è vero che le pandemie livellino. A volte agiscono anche da propulsore. Di carriera e notorietà, non solo politica. Per i più fortunati, naturalmente. O i più furbi. Prendete il caso del dottor Walter Ricciardi. Lui si che l’ascensore sociale pandemico l’ha preso al volo. Da un paio di mesi sta fisso sulle prime pagine dei giornali e spadroneggia in tv. Ovunque sia richiesto un parere su questa tragica e insieme ridicola situazione lui, Ricciardi è presente. Spessissimo con tanto di autorevole bollinatura internazionale: Oms. Che poi è l’Organizzazione mondiale della Sanità. Sigla che segue il suo cognome, tra parentesi o nel sottopancia televisivo. Fatto che si ripete persino nelle domande che vengono rivolte ad altri ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 aprile 2020) L’ascensorefunziona pure aidel. Perché non è vero che le pandemie livellino. A volte agiscono anche da propulsore. Di carriera e notorietà, non solo politica. Per i più fortunati, naturalmente. O i più furbi. Prendete il caso delWalter. Lui si che l’ascensorepandemico l’ha preso al volo. Da un paio di mesi sta fisso sulle prime pagine dei giornali e spadroneggia in tv. Ovunque sia richiesto un parere su questa tragica e insieme ridicola situazione lui,è presente. Spessissimo con tanto di autorevole bollinatura internazionale: Oms. Che poi è l’Organizzazione mondiale della Sanità. Sigla che segue il suo cognome, tra parentesi o nel sottopancia televisivo. Fatto che si ripete persino nelle domande che vengono rivolte ad altri ...

