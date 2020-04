La solidarietà deve essere rapida, ci dice Annegret Kramp-Karrenbauer, sorpresa dalle polemiche sul Mes (Di sabato 18 aprile 2020) Roma. Scettica, come tutto il governo tedesco, sugli Eurobond; molto più favorevole, invece, a un Recovery fund, “più utile e più facile da introdurre”. sorpresa, infine, da certe polemiche sul Mes, strumento efficace nella sua nuova versione (“Il corona Mes”, lo chiama) intorno a cui, in Italia, si Leggi su ilfoglio Coronavirus - il presidente tedesco Steinmeier : «La Germania deve mostrare solidarietà all’Europa». Gli Usa superano l’Italia per numero di vittime

Deve fare la chemio - i compagni di classe si rasano per solidarietà (Di sabato 18 aprile 2020) Roma. Scettica, come tutto il governo tedesco, sugli Eurobond; molto più favorevole, invece, a un Recovery fund, “più utile e più facile da introdurre”., infine, da certe polemiche sul Mes, strumento efficace nella sua nuova versione (“Il corona Mes”, lo chiama) intorno a cui, in Italia, si

lauraboldrini : Bene che il #Pd proponga contributo di solidarietà a carico dei redditi più elevati. Si chiama giustizia sociale… - zazoomnews : La solidarietà deve essere rapida ci dice Annegret Kramp-Karrenbauer sorpresa dalle polemiche sul Mes -… - CarenteStella : RT @akavetta: Un Paese in cui non si sa dove finiscono i soldi degli sms ai terremotati deve sprofondare... - ArchivioCgilBo : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini @OttoemezzoTW D'accordo con strumenti di solidarietà e giustizia fiscale. Proponiamo riforma fiscale co… - Simone_Saorin : @ClitoRider @marattin Signor Gustavo Latopa, mi dispiace, deve aver avuto un’infanzia difficile per diventare così. Solidarietà. -

Ultime Notizie dalla rete : solidarietà deve Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera