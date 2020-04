La regina Elisabetta sospende i colpi di cannone per il suo compleanno: «Inappropriati» (Di sabato 18 aprile 2020) Per la prima volta in 68 anni di regno, il compleanno della regina Elisabetta non sarà salutato dai celebri colpi di cannone. La sovrana, che martedì 21 aprile spegnerà 94 candeline, ha infatti annullato il famoso evento che si svolge solitamente nei giardini di Green Park, vicino a palazzo reale. «Non lo riteneva un festeggiamento appropriato», si legge su una nota ufficiale di Buckingham Palace. Leggi su vanityfair Coronavirus - niente colpi di cannone per il compleanno della regina Elisabetta -

Con il mondo (e il Regno Unito) in ginocchio per il coronavirus, da Buckingham Palace sono convinti che i festeggiamenti sarebbero «fuori luogo» Per la prima volta in 68 anni di regno, il compleanno ...

