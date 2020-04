La proposta indecente dei big della moda a Prato fa infuriare Confindustria (Di sabato 18 aprile 2020) Prato. «Comportamenti opportunistici e scorretti». Così il presidente di Confindustria Toscana Nord, Giulio Grossi, definisce le iniziative di un paio di colossi della moda che in questi giorni hanno fatto una “proposta indecente” a numerose aziende tessili pratesi: sostanziosi anticipi commisurati al fatturato dell’anno scorso in cambio di una speciale considerazione per i futuri ordini (detta in altre parole: paga e rimarrai nell’elenco dei miei fornitori). Un messaggio di questo tenore è stato messo nero su bianco da Alberto Racca, amministratore delegato di Miroglio Fashion, che chiede uno sconto, da anticipare con bonifico, con la promessa di restare ben saldi nel “panel clienti”. Un altro big, molto più grande e forse più accorto, si è limitato alle telefonate (per questo non possiamo farne il ... Leggi su iltirreno.gelocal La proposta indecente dei big della moda a Prato fa infuriare Confindustria

Gazzetta : solo una proposta indecente può convincere il Napoli a cedere Fabian Ruiz

Ultime Notizie dalla rete : proposta indecente La proposta indecente dei big della moda a Prato fa infuriare Confindustria Il Tirreno Il 25 aprile di La Russa: diventi la giornata di tutti i caduti, anche del coronavirus

La proposta di Ignazio La Russa, Edoardo Sylos Labini e parlamentari di Fratelli d ... Prevedibile la reazione del centrosinistra: "È davvero inaccettabile ed indecente che La Russa voglia ...

La Russa, ’25 aprile diventi giorno in memoria dei caduti di tutte le guerre, anche delle vittime del coronavirus’

Esponenti del Partito democratico hanno parlato di una proposta inaccettabile e indecente, una strumentalizzazione per cancellare il significato originario del 25 aprile, uno dei baluardi ideologici ...

