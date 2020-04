Jennifer Lopez potrebbe vestire i panni di una signora della droga

(Di sabato 18 aprile 2020) Secondo Deadline, la regista vincitrice di un Emmy Award, Reed Morano, sarebbe in trattative per dirigere la nominata ai Golden Globe,. L’apprezzata regista de Il racconto dell’ancella dovrebbe dirigere il crime biografico targato STXfilms dal titolo The Godmather (letteralmente “la madrina”). Protagonistapellicola sarebbe, nel ruolo di Griselda Blanco, una… L'articolodi unaproviene da www.meteoweek.com.

tex021 : E io ieri ho fatto un aperitivo con Jennifer Lopez!! - Paooooolina : Il video ufficiale dell'Half Time con Shakira e Jennifer Lopez ha raggiunto 157 MILIONI DI VISUAL. Meraviglia - SassiLive : #Jenniferlopez HA SCELTO L’ITALIA PER SPOSARE #alexrodriguez MATRIMONIO IN PROVINCIA DI MATERA?… - ddariozzo : stanotte ho sognato che andavo a fare la spesa al super e, dopo aver pagato, regalavo degli anelli e degli orecchin… - llyfrausandrain : jennifer lopez è stata la prima a dare buca a barney stinson -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Corriere della Sera

Secondo Deadline, la regista vincitrice di un Emmy Award, Reed Morano, sarebbe in trattative per dirigere la nominata ai Golden Globe, Jennifer Lopez. L’apprezzata regista de Il racconto dell’ancella ...Si terrà questa notte il mega concerto benefico organizzato da Lady Gaga insieme a Global Citizen per sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. L'appuntamento in Italia ...