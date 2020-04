Il Decreto Aprile resta ancora una chiacchiera: il governo fa slittare lo scostamento di Bilancio (Di sabato 18 aprile 2020) Slitta lo scostamento di Bilancio. L’esecutivo l’avrebbe dovuto portare in Consiglio dei ministri lunedì, per poi sottoporlo al Parlamento mercoledì. Invece non se ne farà niente “per ragioni tecniche”, hanno spiegato fonti di governo. Si tratta di un ritardo che aggrava la già grave situazione legata all’emergenza Covid-19 e che dà la misura dell’imperizia del governo: senza scostamento di Bilancio non sono possibili le coperture per i decreti economici. Vale a dire che pure in tanto sbandierato Decreto Aprile slitta, diventando drammaticamente un “Decreto Maggio”. È assai improbabile, infatti, che con queste tempistiche possa essere approvato in settimana. Insomma, ad oggi, anche quel Decreto è ancora l’ennesimo annuncio senza esito propinato dal governo agli italiani. Ritardi e ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - decreto aprile : al vaglio misure per famiglie e aziende

