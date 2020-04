I TOPI 2 Anticipazioni 18 aprile | una nuova vita per Sebastiano

(Di sabato 18 aprile 2020) I2,182020, in prima Tv su Rai 3.scopre che la moglie ha un corteggiatore; Carmen si trova di fronte ad un bivio.

Bron_ElGram : I Topi 2 su Rai 3 dal 18 aprile: cast, personaggi e anticipazioni sui nuovi episodi - tvblogit : I Topi 2 da questa sera su Raitre: recensione ed anticipazioni - SerieTvserie : I Topi 2 da questa sera su Raitre: recensione ed anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : TOPI Anticipazioni

TVSerial

I Topi 2, anticipazioni 18 aprile 2020, in prima Tv su Rai 3. Sebastiano scopre che la moglie ha un corteggiatore; Carmen si trova di fronte ad un bivio. I Topi 2 sbarca sul piccolo schermo di Rai 3 ...E con l’entrata di nuovi personaggi, raccontare temi diversi come il machismo e l’omofobia” ha dichiarato il regista ed attore a Tv Sorrisi e Canzoni parlando delle nuove puntate in arrivo su Rai3.