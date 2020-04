Francesco Totti rivela a Bobo Vieri: "Mi stavo per separare da mia moglie" - (Di sabato 18 aprile 2020) Francesca Galici Siparietto divertente da parte di Francesco Totti, che in diretta con Cristian Vieri ha raccontato che a causa di Donna Paola stava divorziando da Ilary. Una donna tra loro? No, un gatto che dorme nel lettone Francesco Totti non è mai stato così social come durante la quarantena. L'ex capitano della Roma non è un appassionato fruitore di Instagram, le sue comparsate sono sempre state ridotte all'osso a parte qualche storia, ma da quando l'Italia è in lockdown sembra averci preso la mano. Da diverso tempo, infatti, si dedica alle dirette, che condivide con i suoi ex compagni di squadra o amici e con i quali commenta il calcio o parla della sua vita familiare e degli aneddoti del passato. Una delle dirette Instagram più divertenti degli ultimi tempi è stata quella di poche ore fa con Bobo Vieri, al quale ha raccontato ... Leggi su ilgiornale Francesco Totti : "stavo per separarmi da Ilary Blasi"/ "Colpa di Donna Paola..."

Francesco Totti : “Stavo per separarmi da mia moglie Ilary”. Per colpa di un gatto

Francesco Totti commuove il web : “Con voi tutto è più bello” (Di sabato 18 aprile 2020) Francesca Galici Siparietto divertente da parte di, che in diretta con Cristianha raccontato che a causa di Donna Paola stava divorziando da Ilary. Una donna tra loro? No, un gatto che dorme nel lettonenon è mai stato così social come durante la quarantena. L'ex capitano della Roma non è un appassionato fruitore di Instagram, le sue comparsate sono sempre state ridotte all'osso a parte qualche storia, ma da quando l'Italia è in lockdown sembra averci preso la mano. Da diverso tempo, infatti, si dedica alle dirette, che condivide con i suoi ex compagni di squadra o amici e con i quali commenta il calcio o parla della sua vita familiare e degli aneddoti del passato. Una delle dirette Instagram più divertenti degli ultimi tempi è stata quella di poche ore fa con, al quale ha raccontato ...

OfficialASRoma : ? Altra votazione aperta per il #BestRomaGoal ??? ?? Sempre per la parte del tabellone dedicata a Francesco Totti...… - EuropaLeague : Francesco Totti = ______ - ASRomaEN : ?? | #OnThisDay in 1999... Marco Delvecchio and Francesco Totti combine to deliver another memorable derby win! ??… - infoitsport : Francesco Totti a Vieri: «Per colpa del gatto mi stavo lasciando con Ilary» - prestia_fabio : RT @DiMarzio: Francesco #Totti, in diretta su #Instagram con Christian #Vieri, su #Fonseca e sul momento della #Roma -