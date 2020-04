Elisa su Rai3 il 18 aprile con l’ON Tour: la scaletta del concerto dal Forum di Assago (Di sabato 18 aprile 2020) Elisa su Rai3 sabato 18 aprile in seconda serata. La nuova protagonista degli speciali 7 Donne Accanto A Te è Elisa, il cui concerto è in programma per stasera su Rai3. Il quinto appuntamento di 7 Donne - AcCanto A Te vede tornare in TV il concerto che Elisa ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) in occasione dell’ ON Tour nel 2016. Due date, il 25 e il 26 novembre, all'interno di una Tournée che ha coinvolto tutta la penisola; due le possibilità per la città di Milano di assistere all'ON Tour che stasera approda in televisione per tenerci compagnia durante l'isolamento da Coronavirus. Durante il concerto, Elisa ha fatto sfoggio del suo repertorio tra hit del passato, successi più recenti e cover. Tra i brani di altri artisti scelti da Elisa per l'ON Tour ci sono Almeno Tu Nell'Universo di Mia Martini e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 aprile 2020)susabato 18in seconda serata. La nuova protagonista degli speciali 7 Donne Accanto A Te è, il cuiè in programma per stasera su. Il quinto appuntamento di 7 Donne - AcCanto A Te vede tornare in TV ilcheha tenuto al Mediolanumdi(Milano) in occasione dell’ ONnel 2016. Due date, il 25 e il 26 novembre, all'interno di unanée che ha coinvolto tutta la penisola; due le possibilità per la città di Milano di assistere all'ONche stasera approda in televisione per tenerci compagnia durante l'isolamento da Coronavirus. Durante ilha fatto sfoggio del suo repertorio tra hit del passato, successi più recenti e cover. Tra i brani di altri artisti scelti daper l'ONci sono Almeno Tu Nell'Universo di Mia Martini e ...

