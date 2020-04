virginiaraggi : Da inizio emergenza #coronavirus, a @Roma, sono stati oltre 650mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale su… - davidallegranti : CORONAVIRUS: EMENDAMENTO M5S, 'MULTE DA 100MILA A 5 MILIONI EURO' PER FAKE NEWS' = Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Mult… - repubblica : Coronavirus Roma. 'Io, multata perché ero seduta su una panchina da sola' - EmanueleCBozzo : RT @rep_roma: Coronavirus Roma, 51 disabili positivi e un morto nella struttura di Campagnano. 'Divieto di allontanamento' [aggiornamento d… - rosselladipasq1 : RT @ilmessaggeroit: #coronavirus, a Roma 42 nuovi casi (144 nel #lazio). Record di guariti nella regione, 68 in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma

Su tutti l’appuntamento con il Concertone in piazza San Giovanni a Roma e quello dell’Uno Maggio a Taranto. Ma in tempo di Coronavirus e di disposizioni che hanno cancellato tutti gli appuntamenti ...Roma, 18 aprile 2020 - Sabato frenetico a Palazzo Chigi. E qualcosa potrebbe muoversi in vista della 'Fase 2' dell'emergenza Coronavirus. Alle 16 il premier Giuseppe Conte ha riunito in ...