Coronavirus | Heather Parisi | “Ecco perché Hong Kong ha il record del minor numero di

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020)è tornata a parlare sui social della situazionead, dove da tempo vive con la famiglia, spiegando – numeri alla mano – come la città-stato detenga assieme a Taiwan ilper ildi vittime e contagi da Covid-19 al mondo grazie ad un’efficace strategia di contenimento e monitoraggio della popolazione con tamponi. “Dall’inizio della pandemia sino ad oggi, asi contano in totale 1,017 casi e solo 4 decessi di COVID-19 – scrive la showgirl in un lungo post pubblicato su Instagram -. Oggi c’è stato 1 solo caso ed è il quinto giorno consecutivo in cui siamo in cifra unica (al di sotto dei 10). Tutti i casi registrati nelle ultime settimane sono riferibili a persone che sono rientrate dall’estero. In tempi normali l’aeroporto diaccoglie ...