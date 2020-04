Coronavirus e viaggi | test sierologici prima di volare | Emirates è la prima

Leggi su vanityfair

(Di sabato 18 aprile 2020) Per ripartire e tornare a viaggiare come all’epoca del pre covid-19 servono soluzioni immediate e quella messa in campo nelle ultime ore da Emirates, la compagnia aerea con base a Dubai, va proprio in questa direzione. Con l’obiettivo dichiarato di fornire a bordo la massima sicurezza possibile, al Dubai International Airport sono stati attivati i test sierologici per tutti i passeggeri e staff. Si tratta dei veloci test qualitativi in grado di indicare solo se (ora o in precedenza) una persona è entrata a contatto con il Sars-CoV-2.