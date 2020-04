Coronavirus, calciatori e staff della Lazio in lutto: “un signore educato e cordiale” [NOME e DETTAGLI] (Di sabato 18 aprile 2020) lutto in casa Lazio. E’ morto Roberto Fotia, lo steward 67enne dello Stadio Olimpico, come riporta ‘Repubblica’ non è riuscito a superare il Coronavirus. Era una figura di riferimento per tutti i calciatori e l’intero staff in ogni match casalingo della squadra biancoceleste. Viene ricordato così sui social: “Un signore educato e cordiale che ogni domenica con il suo sorriso riusciva a farci respirare il meglio nonostante la frenesia e l’agitazione del momento”. Aveva ricevuto l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Era un punto di riferimento per tanti, una persona con un grande cuore. Coronavirus, morto ex calciatore e allenatore: leggenda del calcio e Campione del Mondo NOME e DETTAGLI lutto nel mondo del calcio, giocatore stroncato da un malore a soli 22 anni NOME e ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Dzeko : «La Roma è stata vicina ai calciatori»

Coronavirus – Ulivieri : “Calciatori con una voglia di tornare in campo esagerata”

Notizie del giorno – Coronavirus - i test sul vaccino. Morto ex portiere - i sosia dei calciatori (Di sabato 18 aprile 2020)in casa. E’ morto Roberto Fotia, lo steward 67enne dello Stadio Olimpico, come riporta ‘Repubblica’ non è riuscito a superare il. Era una figura di riferimento per tutti ie l’interoin ogni match casalingosquadra biancoceleste. Viene ricordato così sui social: “Une cordiale che ogni domenica con il suo sorriso riusciva a farci respirare il meglio nonostante la frenesia e l’agitazione del momento”. Aveva ricevuto l’onorificenza di Commendatore al meritoRepubblica Italiana. Era un punto di riferimento per tanti, una persona con un grande cuore., morto ex calciatore e allenatore: leggenda del calcio e Campione del Mondo NOME e DETTAGLInel mondo del calcio, giocatore stroncato da un malore a soli 22 anni NOME e ...

Pall_Gonfiato : ? L’#OPPOSIZIONE ?? Qual è prospettiva dei calciatori sul tema della #ripartenza del calcio? #Calcioestero #Ligue1… - CalcioWeb : #Coronavirus, calciatori e staff della #Lazio in lutto: 'un signore educato e cordiale' [NOME e DETTAGLI] - - Giorgio89259013 : RT @Apndp: 'Politici e calciatori,vi siete fatti fare i #tamponi. Quindi i nostri zii/padri/nonni sono coglioni?' Scritta a #Nembro,prov #B… - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, calcio in #Francia: il 94% dei calciatori non vuole tornare in campo - sportli26181512 : Serie A, in caso di nuovo positivo tra i calciatori il campionato non verrà fermato: Nel caso in cui dopo la ripres… -