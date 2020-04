Clizia Incorvaia Instagram | piccante in versione Lara Croft | «Più letale e spettacolare

Leggi su urbanpost

(Di sabato 18 aprile 2020) Fascino mediterraneo, due labbra da mordere e uno sguardo ammaliante, stiamo parlando di. La quarantena passa più in fretta con le foto e i video della bella influencer. Il suo ultimo post è proprio uno di quelli che fa girare la testa. L’ex gieffina è famosa per essere stata a lungo la moglie di Francesco Sarcina. Il matrimonio è finito recentemente quando è venuto alla luce il tradimento con Riccardo Scamarcio. Insomma, in questi mesiè stata la regina dei gossip e non è finita perché dentro la casa è scoppiato l’amore con Paolo Ciavarro. Un amore che resta ancora digitale per via del Covid-19. Leggi anche: Valentina Rapisarda, in Senza veli a prendere il sole: «Come sport fai venire infarti ai vicini?»e la quarantena Questa quarantena ha tirato fuori ...