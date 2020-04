Chiesa | continua la celebrazione della Santa Messa in diretta televisiva

(Di sabato 18 aprile 2020) Con il preoccupante diffondersi del contagio da “coronavirus” e tenuto conto del necessario obbligo di restare in casa,lain, attraverso l’emittente Canale 21, grazie alla generosa disponibilità testimoniata e confermata al Cardinale Crescenzio Sepe dall’editore dott. Paolo Torino. Domani domenica 19 aprile 2020, pertanto, alle ore 9.30, nello studio televisivo di via Scarfoglio ad Agnano, celebrerà lail Vescovo Ausiliare di Napoli Mons. Lucio Lemmo, mentre domenica 26 celebrerà l’altro Vescovo Ausiliare, Mons. Gennaro Acampa, e domenica 3 maggio, sempre alle ore 9.30, celebrerà lail VescovoDiocesi di Pozzuoli, Mons. Gennaro Pascarella. L'articololainproviene da ...

Con il preoccupante diffondersi del contagio da “coronavirus” e tenuto conto del necessario obbligo di restare in casa, continua la celebrazione della Santa Messa in diretta televisiva, attraverso ...Queste quattro perseveranze sono per la vita e l’agire della Chiesa, in esse scopriamo la forza vivente del crocifisso-risorto che continua la sua opera nei discepoli perseveranti. Gesù per primo ha ...