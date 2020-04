Acerra, in città 5 posti di blocco dei vigili: in mattinata 25 persone multate (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Continuano senza sosta le operazioni di controllo degli agenti della Polizia municipale di Acerra sul territorio cittadino in applicazione delle eccezionali misure tese a contenere la diffusione del contagio e per verificare il rispetto delle norme. Nella giornata di oggi organizzati 5 posti di blocco della Polizia municipale in città, nella sola mattinata risultano essere 25 le persone che sono state multate. Si tratta di persone fermate della Polizia municipale senza una giustificata motivazione per circolare in strada. Tra i multati dei giorni scorsi anche un residente nel Comune di Melito che ha dichiarato agli agenti che lo avevano fermato e multato di essere ad Acerra per acquistare granaglie e semi per gli animali da cortile. Nel complesso su tutto il territorio comunale dall’inizio dei controlli per arginare il ... Leggi su anteprima24 Acerra - controlli in città : c’è anche chi dichiara di essere in giro “per comprare casa”

Coronavirus - positiva una ragazza rientrata ad Acerra dal Nord. Rivolta in strada dei cittadini dopo l'annuncio del sindaco

