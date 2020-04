Von der Leyen e l’Ue si scusano con l’Italia | “Siamo stati assenti a inizio epidemia”

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) Von dere l’Ue. La presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo al Parlamento europeo si scusa con l’Italia, che nei primi giorni dell’emergenza Coronavirus è stata lasciata sola dall’Ue: “Molti non erano presenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’di questa pandemia. Ora la Ue deve presentare delle scuse sentite all’Italia, e lo fa”. Alla fine le scuse ufficiali all’Italia sono arrivate. L’Ue, attraverso la presidente della Commissione europea, Ursula von der, capisce che molti Paesi non hanno aiutato l’Italia come avrebbero potuto e che tutta la comunità poteva fare di più, soprattutto nella fase iniziale dell’emergenza Coronavirus, quando l’epidemia si stava diffondendo solo in alcune regioni del nostro Paese. E per questo ...